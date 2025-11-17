Культура
Маккартни выпустил немой трек в знак протеста против ИИ

Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против ИИ
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни выпустил музыкальную композицию в знак протеста против искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Guardian.

Первый за пять лет трек Маккартни длится 2 минуты 45 секунд и состоит из тихого шипения и щелчков. Запись станет частью немого альбома «Это то, чего мы хотим?», участие в создании которого приняли более тысячи музыкантов. Участники проекта выступают против предложенных в Великобритании поправок к законодательству, которые позволят обучать ИИ на музыкальных композициях авторов без их разрешения.

Среди других популярных артистов, записавших композиции для альбома, — Ханс Циммер, Кейт Буш, Дэймон Албарн, Сэм Фендер и группа Pet Shop Boys. Названия всех треков состоят из одного слова и складываются во фразу «Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды ИИ-компаний». Отмечается, что доходы от продажи альбома будут перечислены в фонд Help Musicians.

В 2023 году сообщалось, что американские писатели и Гильдия авторов подали в суд на разработчика чат-бота ChatGPT — компанию OpenAI. Исковое заявление подписал в том числе Джордж Р. Р. Мартин. Авторы утверждали, что при обучении ChatGPT были незаконно использованы тексты литераторов, не получивших за это соответствующих денежных отчислений.

