09:56, 27 марта 2026Экономика

Поставки орехов из постсоветской страны в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт фундука из Грузии в Россию вырос почти в 9,4 раза в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

По итогам февраля 2026 года стоимость экспорта грузинского фундука в Россию увеличилась почти в 9,4 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте поставок популярных орехов сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы постсоветской страны.

За последний месяц зимы экспортеры из Грузии отправили в Россию фундука на общую сумму в 389,4 тысячи долларов. Для сравнения, в феврале 2025-го показатель находился на уровне 41,5 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев стоимость отгрузки популярных орехов увеличилась на 347,9 тысячи долларов, или в 9,38 раза.

Несмотря на резкий рост поставок, Россия все еще сильно отстает от лидеров в списке главных импортеров грузинского фундука. Больше всего этих орехов импортировала Италия, на долю которой пришлось 22,4 процента импорта этих орехов из постсоветской страны. В топ-3 также вошли Испания (17,8 процента) и Польша (7,5 процента). Россия же оказалась на 14-й строчке с показателем в 2 процента.

В феврале грузинские экспортеры также резко нарастили поставки вина в Россию. За последний зимний месяц стоимость отгрузок этого вида алкоголя увеличилась на две трети в месячном выражении и достигла отметки в 13,1 миллиона долларов. В итоге Россия сохранила за собой статус крупнейшего покупателя грузинского вина.

