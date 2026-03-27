17:18, 27 марта 2026

Постсоветская страна предложила свой город для переговоров по Ирану

Алевтина Запольская
Фото: Asia Evtyshok / Shutterstock / Fotodom

Казахстан готов предоставить город Туркестан для мирных переговоров по Ирану. Об этом заявил глава МИД постсоветской страны Ермек Кошербаев в телефонном разговоре со своим иранской коллегой Аббасом Аракчи, передает Tengrinews.

Схожую идею впервые озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 марта.

«Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность казахстанской стороны предоставить площадку для проведения мирных переговоров в городе Туркестане», — говорится в сообщении.

Астана и Тегеран договорились продолжить диалог по вопросам повестки дня двусторонних отношений.

В первые дни конфликта между США и Ираном Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после первых ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он подчеркнул, что все конфликты в мире должны решаться только путем дипломатии.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Самолет со 162 пассажирами едва избежал столкновения с военным вертолетом в небе над США

    Все новости
