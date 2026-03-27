Постсоветская страна предложила свой город для переговоров по Ирану

Кошербаев: Казахстан готов предоставить город Туркестан для переговоров по Ирану

Казахстан готов предоставить город Туркестан для мирных переговоров по Ирану. Об этом заявил глава МИД постсоветской страны Ермек Кошербаев в телефонном разговоре со своим иранской коллегой Аббасом Аракчи, передает Tengrinews.

Схожую идею впервые озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 марта.

«Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность казахстанской стороны предоставить площадку для проведения мирных переговоров в городе Туркестане», — говорится в сообщении.

Астана и Тегеран договорились продолжить диалог по вопросам повестки дня двусторонних отношений.

В первые дни конфликта между США и Ираном Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после первых ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он подчеркнул, что все конфликты в мире должны решаться только путем дипломатии.