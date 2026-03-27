10:56, 27 марта 2026Мир

Президент Южной Кореи заявил о недопустимости зависимости от США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap News Agency / Reuters

Южной Корее необходимо снизить зависимость от США в вопросах обороны. Об этом на встрече с военным командованием заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, передает ТАСС.

«Нельзя допускать излишней зависимости», — отметил президент, подчеркнув при этом важность союзнических отношений с Вашингтоном. По его словам, для реагирования на меняющуюся обстановку в сфере безопасности прежде всего необходим самостоятельный оборонительный потенциал.

Ли Чжэ Мён также сообщил, что Сеул стремится как можно скорее вернуть контроль над южнокорейскими вооруженными силами в военное время. Это право было передано Вашингтону во время Корейской войны 1950-1953 годов. В 1994 году Южная Корея уже вернула себе управление войсками в мирное время. Президент поручил генералам поддерживать боеготовность на уровне, позволяющем армии играть ведущую роль в обороне полуострова.

Ранее стало известно, что американские системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которые базируются в Южной Корее, выведут на Ближний Восток из-за продолжающихся ответных ударов Ирана. Перед этим источники в правительстве Южной Кореи заявили, что зенитные комплексы Patriot также готовят к транспортировке.

Это «оголит» так называемый антикитайский фронт США. Размещенные в Корее радары AN/TPY-2 комплекса THAAD позволяют вести разведку территории Китая на дальности до 3000 километров. Неофициальные западные источники сообщали, что ракеты Patriot и THAAD переместили на ближневосточные объекты еще до начала ударов по Ирану.

