Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 27 марта 2026Экономика

«Чек.индекс»: Продажи парфюмерии в 2026 году в России упали на 9 процентов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В начале 2026 года продажи парфюмерии в России обрушились. Об этом со ссылкой на исследование «Чек.индекс» сообщает «Коммерсантъ».

С 1 января по 20 марта покупки парфюмерной продукции по всей России в натуральном выражении упали на 9 процентов, в денежном — на 2 процента, Средний чек при этом увеличился на 7 процентов, до 5,5 тысячи рублей.

Падение числа покупок объясняют насыщением рынка, который в последнее время перегрели новинками, а также проблемами с трансграничной торговлей.

«Снижение количества покупок при росте выручки у крупных сетей объясняется прежде всего консолидацией рынка. Но в целом, по ее словам, продажи в категории могут снижаться, потому что меняется отношение потребителей к парфюму: его покупают реже, но зато дорогую продукцию», — пояснила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

По данным Евростата, в январе Россия купила у стран Европейского союза парфюмерии на максимальную с 2007 года сумму. Поставки на российский рынок достигли 44,3 миллиона евро. В аналогичный месяц прошлого года речь шла о 41,9 миллиона. Таким образом, импорт увеличился на 5,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok