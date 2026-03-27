08:41, 27 марта 2026

Европейская парфюмерия хлынула на российский рынок

Евростат: Поставки парфюмерии в Россию выросли до 44,3 миллиона евро
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия купила у стран Европейского союза парфюмерии на максимальную с 2007 года сумму. Эти данные Евростата процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в январе поставки этой продукции на российский рынок достигли 44,3 миллиона евро. В аналогичный месяц прошлого года речь шла о 41,9 миллиона. Таким образом, импорт увеличился на 5,7 процента. В январе 2007 года сумма закупок оценивалась в 47 миллионов евро.

Отмечается, что по итогам первого месяца 2026 года самым крупными поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран Евросоюза стали Италия (20,9 миллиона евро), Франция (11,3 миллиона евро) и Испания (3,3 миллиона евро).

В 2024 году продажи духов в России в денежном выражении выросли на 35 процентов. Доля этой продукции среди всех продаж парфюмерии увеличилась до 15,6 процента. Тогда же поставки из-за рубежа упали на 37 процентов, до 6,5 миллиона флаконов, а объем российского производства удвоился и достиг 30,6 миллиона флаконов.

