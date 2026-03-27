07:15, 27 марта 2026Экономика

Против России ввели новые санкции

Глава МИД Ананд: Канада ввела санкции против 100 судов теневого флота России
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Против России ввели новые ограничительные меры. В этот раз инициатором снова стала Канада, подробности привела глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Анита Ананд, ее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Согласно ему, санкции введены против 100 судов так называемого теневого флота РФ. В МИД уточнили, что ограничения необходимы, чтобы бороться с обходом введенных ранее рестрикций.

С 2014 года канадские власти одобрили антироссийские санкции против 3,4 тысячи физлиц и юрлиц, а также 600 судов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал решение США о снятии санкций с российской нефти. Политик охарактеризовал этот шаг словами «это опасно».

