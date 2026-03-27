Путин провел воинский ритуал в обстановке особой торжественности

Путин вручил Золотову личный штандарт главнокомандующего войсками нацгвардии

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Воинский ритуал в обстановке особой торжественности был совершен на торжественном вечере по случаю 10-летнего юбилея Росгвардии. Личный штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия и представляет собой квадратное полотнище бордового цвета с золотым изображением эмблемы Росгвардии.

На древке штандарта выгравированы фамилия, имя и отчество директора ведомства с датами его пребывания в должности. Штандарт является официальным символом, олицетворяющим служебный долг и личную ответственность директора за руководство войсками нацгвардии.

Путин заявил, что Росгвардия за 10 лет существования стала надежным звеном в системе безопасности страны.