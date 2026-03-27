19:57, 27 марта 2026Силовые структуры

Путин провел воинский ритуал в обстановке особой торжественности

Путин вручил Золотову личный штандарт главнокомандующего войсками нацгвардии
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Воинский ритуал в обстановке особой торжественности был совершен на торжественном вечере по случаю 10-летнего юбилея Росгвардии. Личный штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия и представляет собой квадратное полотнище бордового цвета с золотым изображением эмблемы Росгвардии.

На древке штандарта выгравированы фамилия, имя и отчество директора ведомства с датами его пребывания в должности. Штандарт является официальным символом, олицетворяющим служебный долг и личную ответственность директора за руководство войсками нацгвардии.

Путин заявил, что Росгвардия за 10 лет существования стала надежным звеном в системе безопасности страны.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
