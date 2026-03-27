Путин созвонился с лидером постсоветской страны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
Уточняется, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран. Также стороны пообщались по вопросам международной повестки.
«Президенты подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представители Москвы и Еревана пообщались по инициативе армянской стороны.