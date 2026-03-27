16:38, 27 марта 2026Авто

Россиян предупредили о резком подорожании автомасел

«Известия»: Цены на моторное масло с апреля вырастут до 15 %
Марина Аверкина

Фото: Ensuper / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие две-три недели стоимость базовых масел и присадок в России может вырасти на 5-15 процентов. Об этом «Известиям» рассказал член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов. Эти компоненты являются основой для производства моторных масел, пояснил он.

Один из производителей уже направил партнерам уведомление о намерении поднять цены на готовую продукцию с 6 апреля. Диапазон повышения также составит от 5 до 15 процентов. В компании решение объяснили нестабильностью на рынке нефти и нефтепродуктов, влияющей на стоимость сырья.

Плисов уточнил, что ценообразование в этом сегменте привязано к котировкам нефти, которые демонстрируют рост после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Источник издания в нефтяной отрасли рассказал, что кризис в ближневосточном регионе привел к усложнению и сбоям в маршрутах поставок. Традиционно присадки для моторных масел выпускались определенными производителями в Европе и США, а сейчас в Китае. Усложнение логистики и дефицит у ряда производителей отражаются на цене конечного продукта, но не значительной мере. Представитель отрасли не ожидает кратного удорожания самих присадок даже при ухудшении ситуации с глобальными цепочками поставок. При этом он подчеркнул важность полной локализации производства масел и присадок для достижения технологического суверенитета.

В пресс-службе компании United Petrochemicals (UPEC), специализирующейся на выпуске смазочных материалов, технических жидкостей и автохимии, подтвердили, что повышение стоимости сырья до 15 процентов из-за ситуации на Ближнем Востоке отразится на цене моторных масел, выпускаемых в России.

Ранее стало известно, сколько российские автовладельцы ежемесячно тратят на обслуживание личного транспорта. Оказалось, что содержание машин для многих обходится в сумму менее 10 процентов от зарплаты.

