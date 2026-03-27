Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

Член ОП Машаров: Россияне рискуют нарваться на штраф за установку кондиционера

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил, что жителям многоквартирных домов за незаконный монтаж кондиционера грозит административная ответственность. Размер штрафа может составить от 2 до 2,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Как отметил Машаров, указанное наказание предусмотрено для граждан по статье 7.21 КоАП РФ («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»). Поскольку фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников, любые изменения его внешнего вида требуют одобрения на общем собрании жильцов.

Особые требования предъявляются к зданиям — объектам культурного наследия. Установка кондиционера на их фасаде без соответствующего согласования может обернуться значительно более крупным штрафом — от 15 до 200 тысяч рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, чем чревато захламление общедомовых коридоров.