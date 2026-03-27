Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:54, 27 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

Член ОП Машаров: Россияне рискуют нарваться на штраф за установку кондиционера
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил, что жителям многоквартирных домов за незаконный монтаж кондиционера грозит административная ответственность. Размер штрафа может составить от 2 до 2,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Как отметил Машаров, указанное наказание предусмотрено для граждан по статье 7.21 КоАП РФ («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»). Поскольку фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников, любые изменения его внешнего вида требуют одобрения на общем собрании жильцов.

Особые требования предъявляются к зданиям — объектам культурного наследия. Установка кондиционера на их фасаде без соответствующего согласования может обернуться значительно более крупным штрафом — от 15 до 200 тысяч рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, чем чревато захламление общедомовых коридоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok