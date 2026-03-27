Россияне стали скупать ношеные нестиранные трусы на маркетплейсе

Блогерша Сотникова: Россияне скупают ношеные нестиранные трусы на маркетплейсе

Жители России стали скупать необычные товары на маркетплейсе. Об этом рассказала блогерша Наташа Сотникова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sotnikova___ заметила, что на популярной платформе к покупке предлагается грязное нижнее белье, в том числе трусы. При этом девушка продемонстрировала скриншот товара, в карточке которого указано, что покупателю может попасться любое ношеное изделие. «Мы что, в Японии? И это реально покупают!» — удивилась она.

Вместе с тем Сотникова показала комментарии покупателей, которые уже оценили нестиранные вещи за деньги. «Сочные и ароматные», «Суперская идея. Упаковано отлично. Вакуумный пакет хорошо держит запах. Мне повезло», «Супер, с кайфом. Всем рекомендую», «Спасибо за ароматный подарок», — написали они.

Ранее в марте россиянка продала ношенные в бане трусы за 50 тысяч рублей. Блогерша Анастасия Буквецкая поделилась скриншотом сообщения, в котором ей предложили выкупить грязное нижнее белье.