11:44, 27 марта 2026

Россияне стали скупать ношеные нестиранные трусы на маркетплейсе

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Golubovy / Shutterstock / Fotodom

Жители России стали скупать необычные товары на маркетплейсе. Об этом рассказала блогерша Наташа Сотникова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sotnikova___ заметила, что на популярной платформе к покупке предлагается грязное нижнее белье, в том числе трусы. При этом девушка продемонстрировала скриншот товара, в карточке которого указано, что покупателю может попасться любое ношеное изделие. «Мы что, в Японии? И это реально покупают!» — удивилась она.

Вместе с тем Сотникова показала комментарии покупателей, которые уже оценили нестиранные вещи за деньги. «Сочные и ароматные», «Суперская идея. Упаковано отлично. Вакуумный пакет хорошо держит запах. Мне повезло», «Супер, с кайфом. Всем рекомендую», «Спасибо за ароматный подарок», — написали они.

Ранее в марте россиянка продала ношенные в бане трусы за 50 тысяч рублей. Блогерша Анастасия Буквецкая поделилась скриншотом сообщения, в котором ей предложили выкупить грязное нижнее белье.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Снимавший поезда россиянин получил уголовное дело

    Ключевой российской отрасли спрогнозировали усиление кадрового голода

    Бывшего участника A’Studio заподозрили в пьяном вождении в Москве

    Россияне стали скупать ношеные нестиранные трусы на маркетплейсе

    Россотрудничество сделало заявление об атаке на Русский дом в Праге

    На Москву прольется дождь

    Женщина переспала с трамваем и вышла за него замуж

    Стало известно об отправке сотен заключенных из Чечни на СВО

    Мужчины и женщины рассказали о глупых секретах от партнеров

    Все новости
