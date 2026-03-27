Россиянин передавал СБУ данные о производстве российских дронов

ФСБ: Житель Ульяновска передавал СБУ данные о заводе, выпускающем дроны

Сотрудники силовых структур задержали жителя Ульяновска, который передавал данные о выпускающем дроны предприятии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина действовал в интересах Киева. Он собирал сведения о заводе, который выпускает беспилотники, и передавал их СБУ. В ФСБ уточнили, что произведенные на этом предприятии дроны «активно используются в ходе специальной военной операции». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов оценил работу бойцов ведомства при задержании террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске.