08:13, 27 марта 2026Силовые структуры

Директор Росгвардии оценил работу по задержанию террористов в «Крокусе»

Золотов высоко оценил работу Росгвардии при задержании террористов в «Крокусе»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Директор Росгвардии Виктор Золотов оценил работу бойцов ведомства при задержании террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Своим мнением он поделился в интервью журналистам, передает РИА Новости.

Глава Росгвардии отметил, что их бойцы участвуют в спецоперациях по ликвидации террористов как силовая поддержка. По его словам, очень хорошо сработал специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии «Партизан» из Брянской области, который и задержал нападавших после теракта. «[Сработали] на пять с плюсом», — добавил Золотов.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. В марте 2026 года 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении нападавших и их подельников. 15 из 19 фигурантов получил пожизненные сроки.

    Последние новости

    «Хотят забрать». Лавров заявил о желании США присвоить себе российские «Северные потоки»

    Финская беженка в России рассказала о нацизме в Европе

    Президент Финляндии объяснил паузу в переговорах по Украине

    Раскрыты детали атаки на Ленобласть после сообщений об ударах по главным портам региона

    Директор Росгвардии оценил работу по задержанию террористов в «Крокусе»

    Пару арестовали за секс на кладбище

    В российском посольстве объяснили появление мин в Черном море

    Иранские компании устремились в Россию

    Изменения семейной ипотеки привели к противоречивым последствиям

    Воздушно-Космические силы ввели в бой для отражения атаки на регион России

    Все новости
