Директор Росгвардии оценил работу по задержанию террористов в «Крокусе»

Золотов высоко оценил работу Росгвардии при задержании террористов в «Крокусе»

Директор Росгвардии Виктор Золотов оценил работу бойцов ведомства при задержании террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Своим мнением он поделился в интервью журналистам, передает РИА Новости.

Глава Росгвардии отметил, что их бойцы участвуют в спецоперациях по ликвидации террористов как силовая поддержка. По его словам, очень хорошо сработал специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии «Партизан» из Брянской области, который и задержал нападавших после теракта. «[Сработали] на пять с плюсом», — добавил Золотов.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. В марте 2026 года 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении нападавших и их подельников. 15 из 19 фигурантов получил пожизненные сроки.

