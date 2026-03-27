Россиянин поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 27 марта 2026

В Геленджике мужчина поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: killa1 / Shutterstock / Fotodom

В Геленджике мужчина попал в больницу с ОРВИ и скончался из-за пробитой артерии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Вскрытие показало, что у пациента были пробиты вена и сонная артерия, из-за чего началась обильная кровопотеря, которая привела к шоку и остановке сердца. По версии родственников, медики якобы нанесли травму мужчине во время установки катетера для капельницы в шею.

Медики в свою очередь предположили, что смерть наступила из-за анафилактического шока, возникшего из-за приема антибиотика. Родные погибшего при этом утверждают, что перед тем, как пациенту поставили капельницу, его состояние не было тяжелым.

Видеозаписи с инфекционного отделения, по данным издания, пропали. Следователи сейчас изъяли жесткие диски с компьютеров клиники, чтобы попытаться восстановить с них данные.

Ранее жительница Читы Валерия Дорохина ослушалась патологоанатома, вскрыла гроб с новорожденной дочерью и ужаснулась, увидев состояние тела ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok