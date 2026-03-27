Россиянин поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии

В Геленджике мужчина поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии

В Геленджике мужчина попал в больницу с ОРВИ и скончался из-за пробитой артерии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Вскрытие показало, что у пациента были пробиты вена и сонная артерия, из-за чего началась обильная кровопотеря, которая привела к шоку и остановке сердца. По версии родственников, медики якобы нанесли травму мужчине во время установки катетера для капельницы в шею.

Медики в свою очередь предположили, что смерть наступила из-за анафилактического шока, возникшего из-за приема антибиотика. Родные погибшего при этом утверждают, что перед тем, как пациенту поставили капельницу, его состояние не было тяжелым.

Видеозаписи с инфекционного отделения, по данным издания, пропали. Следователи сейчас изъяли жесткие диски с компьютеров клиники, чтобы попытаться восстановить с них данные.

