Россиянок вынудили платить за примерку свадебных платьев

Россиянка возмутилась платной примеркой свадебных платьев в популярном салоне

Свадебный рилсмейкер Татьяна (фамилия неизвестна) рассказала, что посетительниц российской сети салона платьев по выходным вынуждают платить три тысячи рублей за примерку. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом svoy__content заявила, что такое решение аргументировано снижением потока невест в свадебный сезон. При этом россиянка уточнила, что, по словам сотрудников популярного бутика, примерка становится бесплатной, если в этот же день невеста приобретет платье.

«Кринж или гениальный ход? Я в шоке. Три года назад я сама была невестой, и я купила свое платье именно в этом салоне. Думаю, что при нынешних условиях я бы этого не сделала, потому что, будем честны, многие девушки работают в течение недели и им удобнее прийти на примерку именно в выходные. И вероятность того, что ты сразу же купишь свадебное платье, крайне мала», — возмутилась она.

