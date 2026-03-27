11:25, 27 марта 2026

Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

Компания Zavoz.pro создала маскпокрытие для защиты систем РЭБ от тепловизоров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Маскировочное покрытие (одеяло) для защиты систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), усилителей связи и антенн от дронов с тепловизорами создали в России. Об этом ТАСС рассказали в компании Zavoz.pro.

«Новая разработка призвана кардинально повысить выживаемость дорогостоящего оборудования в условиях современного боя», — сказал производитель.

По его словам, внешний слой маскировочного одеяла благодаря неоднородной структуре «сливается с окружающей местностью», а защита от тепловизоров обеспечивается, кроме структуры, применением специальных материалов.

По данным Zavoz.pro, совместные испытания с комплексом подавления FPV-дронов Пероед-М компании Электроком-В показали высокую эффективность новой разработки, которая уже готова к серийным поставкам в войска.

Ранее газета «Известия» сообщила, что инженеры Института проблем управления имени Вадима Трапезникова Российской академии наук усовершенствовали «супермаскировку» — маскировочный зонт для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

