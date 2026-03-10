В России усовершенствовали «супермаскировку» против БПЛА

Инженеры Института проблем управления имени Вадима Трапезникова Российской академии наук усовершенствовали «супермаскировку» — маскировочный зонт для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на специалистов сообщает газета «Известия».

Главным новшеством в разработке стало использование нового радиопроницаемого материала, позволяющего работать с радиооборудованием, оставаясь незаметным для противника. Изделие не нагревается в жару, а на морозе сохраняет радиопоглощающие свойства в течение получаса.

В разработке дизайна зонта принимал участие модельер Денис Симачев. Производство изделия осуществляется волонтерами в 40 городах России. В зону специальной военной операции (СВО) поставлено более 22 тысячи подобных зонтов.

В феврале Telegram-канал «НРТК» сообщил о российском наземном робототехническом комплексе «Курьер» в зоне СВО, который получил необычную маскировку.

В декабре Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения концерна «Калашников» рассказал о завершении поставок аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05 по контракту 2025 года.