00:15, 29 декабря 2025Наука и техника

«Калашников» завершил поставки маскирующих технику АОБов

«Калашников»: ЦНИИточмаш завершил поставки аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») завершил поставки аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05 по контракту 2025 года. Об этом сообщили в концерне.

Боеприпасы оптико-электронного противодействия предназначены для защиты техники от высокоточного оружия. Изделия создают маскирующую аэрозольную завесу. Время постановки завесы на дальности 10-80 метров составляет не более двух секунд.

Для отстрела АОБ-05 используют специальные пусковые установки. Боеприпас калибра 76 миллиметров весит 2,1 килограмма.

Ранее в декабре концерн «Калашников» сообщил, что новая дымовая граната РДГ-У способна моментально создать завесу для маскировки бойцов и техники благодаря запатентованному конструкторскому решению.

В сентябре стало известно, что ЦНИИточмаш поставил заказчику большую партию боеприпасов АОБ-05.

