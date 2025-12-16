Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:03, 16 декабря 2025Наука и техника

Названа особенность российской гранаты РДГ-У

«Калашников»: Дымовая граната РДГ-У моментально создает завесу
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новая дымовая граната РДГ-У способна моментально создать завесу для маскировки бойцов и техники. Особенности российской разработки назвал концерн «Калашников».

Отмечается, что запатентованное конструкторское решение обеспечивает одновременное выполнение мгновенного и курящегося принципов действия.

«Граната действует моментально, создавая дымовую завесу достаточно высокой плотности. Благодаря непрерывной подпитке завесы потоком аэрозоля от курящегося состава создается большая продолжительность маскировки», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Унифицированная ручная дымовая граната РДГ-У предназначена для прикрытия отдельных бойцов, небольших подразделений и техники от прицельного огня противника.

В сентябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения поставил заказчику большую партию аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05, которые защитят технику от высокоточного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok