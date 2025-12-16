Названа особенность российской гранаты РДГ-У

«Калашников»: Дымовая граната РДГ-У моментально создает завесу

Новая дымовая граната РДГ-У способна моментально создать завесу для маскировки бойцов и техники. Особенности российской разработки назвал концерн «Калашников».

Отмечается, что запатентованное конструкторское решение обеспечивает одновременное выполнение мгновенного и курящегося принципов действия.

«Граната действует моментально, создавая дымовую завесу достаточно высокой плотности. Благодаря непрерывной подпитке завесы потоком аэрозоля от курящегося состава создается большая продолжительность маскировки», — говорится в сообщении.

Унифицированная ручная дымовая граната РДГ-У предназначена для прикрытия отдельных бойцов, небольших подразделений и техники от прицельного огня противника.

В сентябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения поставил заказчику большую партию аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05, которые защитят технику от высокоточного оружия.