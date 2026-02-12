Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
13:03, 12 февраля 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили «роботизированный куст»

В зоне СВО заметили замаскированный под куст НРТК «Курьер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» Вооруженных сил России, который получил необычную маскировку, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «НРТК».

По периметру машины бойцы закрепили ветки. Учитывая относительно небольшой размер НРТК, такая маскировка имеет шансы на успех. Также «роботизированный куст» получил уже привычный козырек для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

Роботизированная платформа длиной около 1,4 метра развивает скорость до 35 километров в час. Гусеничная машина с электродвигателем способна перевозить различные грузы. Также НРТК могут нести вооружение.

В феврале стало известно, что НРТК «Курьер» начали оснащать реактивными огнеметами. Такая конфигурация доказала свою эффективность.

В декабре 2025 года разработчики представили модернизированную платформу «Курьер 2.0». Робот получил новое шасси, которое улучшило проходимость. Также вторую версию оснащают новым боевым модулем с двумя пулеметами.

