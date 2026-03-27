08:38, 27 марта 2026Россия

Российский айтишник вышел на пробежку и таинственно исчез

Shot: В Петербурге 39-летний айтишник отпросился с работы и таинственно исчез
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 39-летний айтишник отпросился с работы и таинственно исчез спустя день. Родственники россиянина предположили, что его могли похитить. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, мужчина в последний раз выходил на связь с семьей 18 марта, в тот день он вышел на пробежку. Сигнал его телефона был зафиксирован на Арсенальной улице, после от него никакой информации не поступало. Семья сначала пыталась искать его своими силами, но затем обратилась в полицию.

Близкие допустили, что горожанина мог кто-то похитить или же он скрывается от преследования. Родственники обратили внимание на то, что дверь его квартиры не была закрыта полностью, а внутри на видном месте лежали деньги и ключи. Мужчина проживал один, квартиру снимал. Айтишник — москвич, но последние пару лет обосновался в Северной столице.

Его руководитель отметил, что до пропажи мужчина брал больничный. Затем он вышел на службу на день, а после отпросился, сославшись на плохое самочувствие

Ранее сообщалось, что житель Тюмени вышел показать машину покупателям и пропал.

