Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) подчеркнул позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.
«Сегодня на саммите G7 я вновь подчеркнул, что президент Трамп настроен на скорейшее достижение перемирия и урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем переговоров», — написал дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что отношения России со странами Европы находится в кризисе по вине предыдущей американской администрации и ряда ведущих европейских стран, которые поддержали госпереворот на Украине, ставший причиной всей цепочки трагических событий.