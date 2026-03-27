Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 27 марта 2026Мир

Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

Рубио подчеркнул, что Трамп настроен на скорейшее урегулирование на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) подчеркнул позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Сегодня на саммите G7 я вновь подчеркнул, что президент Трамп настроен на скорейшее достижение перемирия и урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем переговоров», — написал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что отношения России со странами Европы находится в кризисе по вине предыдущей американской администрации и ряда ведущих европейских стран, которые поддержали госпереворот на Украине, ставший причиной всей цепочки трагических событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Бывшего российского депутата застрелили в его доме

    Жители ДНР рассказали об острой нехватке врачей в прифронтовых районах

    Посол Чехии «вызван на ковер» после нападения на Русский дом

    Игровые консоли значительно подорожают

    Лисовец перечислил россиянкам самые модные юбки на весну

    В правительстве России смирились с замедлением роста экономики

    Отпущенный из России заключенный рассказал о мобилизации на Украине

    Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

    Заваленный пачками денег и наркотиков банкетный стол показала на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok