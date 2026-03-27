Рубио подчеркнул, что Трамп настроен на скорейшее урегулирование на Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) подчеркнул позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Сегодня на саммите G7 я вновь подчеркнул, что президент Трамп настроен на скорейшее достижение перемирия и урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем переговоров», — написал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что отношения России со странами Европы находится в кризисе по вине предыдущей американской администрации и ряда ведущих европейских стран, которые поддержали госпереворот на Украине, ставший причиной всей цепочки трагических событий.