Семья переехала жить в отель и сильно сэкономила на аренде жилья

NYP: В США семья переехала жить в отель, потому что он оказался дешевле квартиры

В США супружеская пара переехала жить в отель из-за слишком дорогой аренды жилья. В итоге семье удалось сильно сэкономить, пишет New York Post.

Ранее американцы снимали двухэтажный дом с тремя спальнями за 2300 долларов в месяц (около 187,8 тысячи рублей). Однако в 2023 году мужчина получил серьезную травму и временно лишился возможности работать — аренда оказалась для семьи неподъемной.

Тогда супруги решили переехать в гостиницу. С ноября 2023 года они снимают номер за 307 долларов (25 тысяч рублей) в неделю — в эту стоимость входят коммунальные услуги, интернет и парковка. Семья обустроила номер как небольшую квартиру. У них есть кухня с плитой и холодильником, а также отдельное пространство для работы.

По словам пары, еженедельные платежи оказались удобнее и выгоднее обычной аренды — не нужно оставлять залог, делать предоплату за месяц и тратиться на дополнительные услуги. В итоге американцы сумели откладывать по 1000 долларов ежемесячно. Накопления они планируют потратить на покупку земельного участка и строительство небольшого дома.

