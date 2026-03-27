06:24, 27 марта 2026

Смертность на Украине превысила рождаемость

Экономист Кущ: На Украине ежегодно исчезает население целой Винницы
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине ежегодно исчезает население целой Винницы. Отток населения сравним с потерей целого города в год, такую параллель провел украинский финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ в эфире «Новости.LIVE».

Эксперт сделал вывод, что смертность на Украине превысила рождаемость. Подсчитать это можно за счет трех ключевых индикаторов, фиксирующих сокращение населения: массовая эмиграция подростков, резкое снижение продолжительности жизни и падение рождаемости.

По его словам, большинство украинских семей вывозят юношей за рубеж еще до того, как им исполнится 14-15 лет, из-за чего наблюдается гендерный перекос в пользу девушек в выпускных классах.

«Сейчас продолжительность жизни у женщин сократилась до 70 лет, у мужчин — до 57-58 лет, — продолжил Кущ. — То есть это и прямое влияние войны и стрессовых состояний».

Наиболее угрожающим показателем остается коэффициент фертильности. Для обычного воспроизводства нации показатель должен составлять 2,0–2,1 ребенка на одну женщину. В настоящий момент, по подсчетам аналитика, он упал до уровня 0,8–0,9, то есть восстановить численность населения Украины физически невозможно.

«Превышение смертности над рождаемостью составляет примерно от 250 до 300 тысяч человек в год. Фактически каждый год исчезает город размером с Винницу», — заключил экономист.

Ранее глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил о вымирании страны.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Додик оценил последствия западных санкций

    Названы категории россиян с пенсией больше 100 тысяч рублей

    Дорогой и дешевый iPhone сравнили

    Марка Changan объявила цены на новый дальнобойный кроссовер

    В Москве пройдет масштабная акция «Ночь театров»

    Смертность на Украине превысила рождаемость

    Названы предоставившие США территорию для ударов по Ирану страны

    Зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха

    Рубио раскрыл возможный срок открытия Ормузского пролива

    Все новости
