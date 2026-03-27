Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 27 марта 2026Мир

Спецпредставитель Путина отреагировал на публикацию Трампа об Украине

Дмитриев назвал верхушкой айсберга отправку денег Киевом на переизбрание Байдена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Финансирование Украиной переизбрания бывшего президента США Джо Байдена в 2024 году является лишь верхушкой айсберга. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Почему Демократическая партия США отмывает деньги через Украину? Это лишь верхушка айсберга», — отметил он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию издания Just the News, которая ознакомилась с рассекреченным документом американской разведки. В нем утверждается, что Киев совместно с неуказанными сотрудниками американского правительства через Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, разработал схему, предусматривавшую выделение средств на инфраструктурный проект на Украине.

При этом около 90 процентов этих денег планировалось направить Национальному комитету Демпартии и предвыборному штабу Байдена.

Кроме того, президент США Дональд Трамп опубликовал соответствующую статью в своем аккаунте Truth Social.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok