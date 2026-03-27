Спецпредставитель Путина отреагировал на публикацию Трампа об Украине

Дмитриев назвал верхушкой айсберга отправку денег Киевом на переизбрание Байдена

Финансирование Украиной переизбрания бывшего президента США Джо Байдена в 2024 году является лишь верхушкой айсберга. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Почему Демократическая партия США отмывает деньги через Украину? Это лишь верхушка айсберга», — отметил он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию издания Just the News, которая ознакомилась с рассекреченным документом американской разведки. В нем утверждается, что Киев совместно с неуказанными сотрудниками американского правительства через Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, разработал схему, предусматривавшую выделение средств на инфраструктурный проект на Украине.

При этом около 90 процентов этих денег планировалось направить Национальному комитету Демпартии и предвыборному штабу Байдена.

Кроме того, президент США Дональд Трамп опубликовал соответствующую статью в своем аккаунте Truth Social.