Спецпредставитель Трампа обратился к Литве с призывом о Белоруссии

Спецпредставитель Трампа Коул призвал Литву восстановить связи с Белоруссией

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул обратился к властям Литвы с призывом. Об этом сообщает LRT.

Коул призвал Литву восстановить связи с Белоруссией. Он отметил важность белорусских калийных удобрений для США, подчеркнув, что они должны поставляться именно через прибалтийскую республику.

«Он надеется, что Литва согласится провести двустороннюю встречу с Беларусью на уровне заместителей министров», — передает издание.

Ранее стало известно, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене.