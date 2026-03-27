Бывший СССР
14:45, 27 марта 2026

Спецпредставитель Трампа обратился к Литве с призывом о Белоруссии

Спецпредставитель Трампа Коул призвал Литву восстановить связи с Белоруссией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул обратился к властям Литвы с призывом. Об этом сообщает LRT.

Коул призвал Литву восстановить связи с Белоруссией. Он отметил важность белорусских калийных удобрений для США, подчеркнув, что они должны поставляться именно через прибалтийскую республику.

«Он надеется, что Литва согласится провести двустороннюю встречу с Беларусью на уровне заместителей министров», — передает издание.

Ранее стало известно, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене.

