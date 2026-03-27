Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 27 марта 2026Бывший СССРЭксклюзив

Способность Украины защитить небо Саудовской Аравии оценили

Военный эксперт Глазунов: Зеленский делает себе пиар-акцию на Ближнем Востоке
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не сможет закрыть все небо Ближнего Востока небольшой группой своих специалистов, поэтому заявления президента Владимира Зеленского являются всего лишь пиар-акцией, считает политолог и военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с украинскими военными, отправленными в качестве экспертов в страны Ближнего Востока, защиту неба Саудовской Аравии от дронов. По словам Зеленского, за неделю их нахождения там они смогли «поделиться опытом» с военными королевства.

Военный эксперт отметил, что у Украины за четыре года специальной военной операции действительно накопился большой боевой опыт борьбы с беспилотниками. Тем не менее, продолжил он, незначительная группа офицеров, посланных для консультаций на Ближний Восток, не сделает серьезный вклад в оборону Саудовской Аравии против иранских беспилотников.

«Украина не сможет закрыть все небо Ближнего Востока, тем более Иран тоже выпускает беспилотники. Это не каменный век, военная наука не стоит на месте. Переломить ситуацию на Ближнем Востоке Украина не сможет. Таким образом Зеленский набирает себе очки, а само выступление рассчитано больше на украинцев, чем на Запад или Россию. Это больше пиар-акция», — считает Глазунов.

9 марта Владимир Зеленский объявил, что Украина отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз. 26 марта политик прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного анонса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok