Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Зеленский обсудил с украинскими военными защиту неба Саудовской Аравии
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с украинскими военными, отправленными в качестве экспертов в страны Ближнего Востока, защиту неба Саудовской Аравии от дронов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ключевые моменты того, что необходимо для большей силы защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к уничтожению дронов. Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству», — написал Зеленский.

Украинский лидер встретился с военными во время своего визита в Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, за неделю их нахождения там они смогли «поделиться опытом» с военными королевства.

9 марта Владимир Зеленский объявил, что Украина отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз. 26 марта политик прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного анонса.

