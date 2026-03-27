16:14, 27 марта 2026Россия

Стало известно о резком падении в России спроса на гадалок из-за ChatGPT

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В России упал спрос на услуги гадалок, так как граждане до 30 лет начали чаще обращаться к чат-боту ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, самыми частыми запросами к гадалкам были предсказания на будущий год и билеты на экзамене, однако теперь молодые люди обращаются к нейросети.

При этом граждане старше 40 лет все еще пользуются услугами астрологов, тарологов и гадалок.

Ранее архиерей, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) заявил, что россиянки, которые делают аборты, а также гадалки, тарологи и экстрасенсы виноваты в продолжении специальной военной операции.

