17:05, 27 марта 2026Экономика

В Госдуме призвали учитывать состояние жилья при увеличении налогов на квартиры

Разворотнева: Нужно учитывать состояние жилья при увеличении налогов на квартиры
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При увеличении налогов для собственников нескольких квартир важно учитывать состояние имеющегося у них жилья. Сделать это призвала заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Очень важно, в каком состоянии квартиры. Если это квартира в ветхом, аварийном доме, ее кадастровая стоимость невелика. Таких квартир много на окраинах нашей страны, где-нибудь на севере. Их и продать некому, и содержать тяжело. Даже коммунальные платежи за них тяжело платить», — пояснила парламентарий. По ее словам, в случае повышения налогов существует риск того, что собственники ветхих и аварийных помещений перестанут их содержать или прекратят платить за них из-за высоких расходов. В свою очередь, это создаст дополнительную нагрузку на соседей и муниципалитет. В связи с этим, убеждена Разворотнева, стоит всегда брать в расчет качество жилья.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить разовый налог для недвижимости стоимостью более 350 миллионов рублей с трех до четырех процентов от кадастровой стоимости объекта.

