В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

Все конгрессмены, принявшие участие в парламентских переговорах России и США, выступают за диалог с Москвой. Об этом заявила первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, чьи слова приводит РИА Новости.
«Те, кто участвует в переговорах, — и конгрессмены, и эксперты — все выступают за диалог», — сказал она.
Парламентарий также положительно оценила второй день переговоров Госдумы и Конгресса США.
Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что начало переговоров Госдумы и Конгресса США прошло замечательно. По словам парламентария, в первый день члены делегаций обсудили большое количество вопросов.