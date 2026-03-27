12:36, 27 марта 2026Мир

Кремль высказался о деталях переговоров США и Ирана

Песков: Кремль не в курсе деталей переговоров США и Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Кремль не в курсе деталей переговоров, которые якобы ведут США и Иран, но приветствует любые попытки прекратить конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не знаем деталей тех переговоров [между США и Ираном], которые, как сообщается, ведутся. Но в любом случае, если речь идет о приближении прекращения боевых действий, то это можно только приветствовать», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По его словам, он принял это решение по просьбе иранского правительства. Глава Белого дома также заявил, что переговоры стран продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на заявления об обратном со стороны «фейковых новостных СМИ».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.

