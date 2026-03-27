В Москве отказались прогнозировать начало купального сезона

Синоптик Тишковец: В Москве невозможно спрогнозировать начало купального сезона

В конце марта в Москве невозможно спрогнозировать начало купального сезона. Предсказывать благоприятную погоду для пляжного отдыха отказался ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает НСН.

Перед тем, как делать прогнозы о старте купального сезона, нужно получить данные о температуре воздуха в начале июня, заявил синоптик.

«Я считаю, что это не то что рановато, а какое-то безумие — прогнозировать начало купального сезона в конце марта. Хотелось бы сначала выслушать, какое будет начало июня по температуре в Москве, но там тоже невозможно делать четких прогнозов», — подчеркнул Тишковец и добавил, что при влиянии атлантических циклонах и проливных дождях купальный сезон начать не получится.

Метеоролог допускает, что холода в столицу еще вернутся. Поэтому считает странным делать прогнозы о старте купального сезона, пока в городе еще не полностью сошел снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что начало апреля в Москве будет теплым. Однако в первые дни месяца возможны дожди.