Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптик Леус: В Москве ожидаются дожди и теплая погода

В ближайшие дни в Москве и области ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться небольшими дождями. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

В пятницу, 27 марта, столичный регион заденет атмосферный фронт южного циклона. Облачность усилится, а во второй половине дня местами, преимущественно на востоке, пройдут дожди. Осадки сохранятся ночью и в первой половине субботу, 28 марта. Температура в пятницу днем составит плюс 11-13 градусов, в субботу — 12-14 градусов.

В воскресенье, 29 марта, дождей не ожидается, а столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов. В понедельник, вторник и среду, с 30 марта по 1 апреля, погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди.

В конце марта и начале апреля днем будет тепло — ожидается плюс 14-17 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 2-6 градусов. Заморозков в этот период в столице не ожидается.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заверила москвичей, что снега в апреле не будет. По ее словам, слухи об апрельском снегопаде преувеличены. До этого снегопад в первую пятидневку апреля спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

