Число пекарен в России начало сокращаться

«Ведомости»: Число пекарен в мегаполисах России упало примерно до 7,6 тысячи

К марту 2026 года суммарное число пекарен в российских городах-миллионниках сократилось примерно до 7,6 тысячи единиц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Достигнутый результат оказался на семь процентов ниже показателя, зафиксированного годом ранее, уточнили аналитики. Рост сегмента к настоящему времени фактически прекратился. Основными драйверами выступают сетевые точки крупных ретейлеров, пояснили эксперты.

При этом даже у пекарен розничных сетей динамика роста в последнее время замедлилась, пояснили в компании NTech. По итогам прошлого года совокупная реализация продукции в такого рода точках достигла 150 тысяч тонн, увеличившись на 11 процентов. Для сравнения, в 2024-м этот показатель вырос на 36 процентов.

Замедление динамики темпов развития сетевых пекарен глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связал с высокой базой прошлых лет. На ситуацию также оказывают влияние ограничения по площади такого рода заведений общественного питания и нехватка электрических мощностей, констатировал он.

Еще одной проблемой для заведений общепита замглавы компании R4S Ирина Буренко назвала высокие арендные ставки. В Москве, например, стоимость аренды такого рода помещений может достигать 250-300 тысяч рублей за квадратный метр в год, особенно в точках с выходом на оживленные улицы. Это, по ее словам, стало одной из причин массового закрытия ресторанов и баров в столице в начале 2026 года. Другим важным фактором эксперты назвали повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. На этом фоне фискальная нагрузка на малый и средний бизнес (включая точки общепита) заметно выросла, что в итоге привело к увеличению издержек.