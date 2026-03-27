Задумывающимся об аборте россиянкам предложили консультации священников в клиниках

На Урале задумывающимся об аборте женщинам предложили консультации священников

В Свердловской области женщинам, задумывающимся об аборте, предложили консультации священников и психологов в государственных клиниках. О такой мере на Урале стало известно RT.

В Минздраве российского региона разъяснили, что подобные действия относятся к предабортному консультированию. Если женщина пришла в государственную больницу на аборт, значит, согласилась с правилами оказания услуги. В ведомстве отметили, что отказаться от присутствия психолога на приеме у врача нельзя.

Сначала с россиянкой говорят, затем дают время тишины до пяти дней, чтобы она приняла финальное решение. Это направлено на то, чтобы женщина смогла избежать импульсивных поступков. Священник или имам на беседе могут присутствовать, если пациентка сама на этом настоит.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина напомнила, что аборт является сложной медицинской операцией, на проведение которой по ОМС должны иметь право женщины, оплачивающие взносы.