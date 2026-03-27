В России заявили о вымывании середины в вопросах финансовой грамотности

НАФИ: Показатели финансовой грамотности в России поляризируются

Доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности выросла за год на 4 процентных пункта (п.п.), до 34 процентов, а с высоким — на 5 п.п., до 21 процента. Об этом заявили авторы исследования Аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», с итогами которого ознакомилась «Лента.ру».

Таким образом, несмотря на то, что примерно две трети респондентов демонстрируют средний или высокий уровень финансовой грамотности, речь может идти о постепенном «вымывании центра» и том, что финграмотность россиян «расслаивается», следует из материалов. Также в них отмечается, что среди граждан моложе 35 лет показатель низкой финграмотности составляет 51 процент, а высокой — только 11 процентов.

При этом лучшие показатели фиксируются у работающих респондентов с высшим образованием, жителей мегаполисов и крупных городов. За год доля тех, кто ведет семейный бюджет, увеличилась с 63 до 70 процентов. На 7 п.п., до 34 процентов, с 2024-го вырос показатель и тех, кто располагает финансовой подушкой безопасности не менее чем на три месяца обязательных расходов.

«Результаты исследования показывают, что финансовая грамотность в России все больше поляризуется: сокращается "середина" и универсальные образовательные решения уже не работают одинаково эффективно для всех групп. (...) Это требует смещения фокуса программ финансовой грамотности в сторону практикоориентированного обучения, основанного на разборе реальных жизненных ситуаций и формировании устойчивых поведенческих привычек», — прокомментировала гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута в ответ на просьбу посоветовать произведения по финансовой грамотности упомянул в том числе «Игрока» Федора Достоевского, «крутейшую книгу» о выдающемся русском ученом «Деньги в жизни Д. И. Менделеева» Владимира Таранкова и Марины Сахаровой, а также написанное Анастасией Веселко руководство по личным финансам «Девушка с деньгами. Книга о финансах и здравом смысле».