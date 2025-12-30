В Банке России посоветовали книги по финансовой грамотности

В ЦБ посоветовали читать бестселлеры о финансовой грамотности и Достоевского

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ответ на просьбу посоветовать книги по финансовой грамотности рекомендовал классику, биографическую литературу, а также тематические бестселлеры. Его комментарий регулятор опубликовал в своем Telegram-канале в числе ответов на предновогодние вопросы в чат-боте.

«Книг по финансовой грамотности много, а вот действительно стоящих — гораздо меньше», — отметили в ЦБ. Его представитель, в частности, предложил обратить внимание на успешную работу психолога Даниэля Канемана «Думай медленно... Решай быстро», написанное Анастасией Веселко руководство по личным финансам «Девушка с деньгами. Книга о финансах и здравом смысле», «крутейшую книгу» о выдающемся русском ученом «Деньги в жизни Д. И. Менделеева» Владимира Таранкова и Марины Сахаровой и даже «Игрока» Федора Достоевского.

«Интересно, что Федор Михайлович написал этот роман после того, как сам проигрался в пух и прах», — отметил Мамута, говоря о произведении великого писателя. Он указал, что помимо знакомства с особенностями психологических механизмов зависимости можно получить отдельное удовольствие от чтения классической русской прозы.

Как сообщалось ранее, работы создателя периодической системы элементов, посвященные экономическим вопросам, занимают пять томов его 25-томного собрания сочинений, охватывая широкий круг вопросов, связанных с крупными проблемами капиталистического развития промышленности и сельского хозяйства дореволюционной России, ее производительных сил.