Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 27 марта 2026

В Совфеде отреагировали на резолюцию ООН по трансатлантической работорговле

Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин счел правильной резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) по трансатлантической работорговле. Его реакцию приводит РИА Новости.

До этого Генассамблея ООН поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю «тягчайшим преступлением против человечности». За принятие проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.

Сенатор, комментируя ситуацию, отметил, что в мире сейчас существует несколько мнений и одно из них доминирует, оно правильное. Он допустил, что второе мнение возникло традиционно.

До этого Карасин рассказал, что дальновидность президента России Владимира Путина выводит страну на позиции передовой державы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok