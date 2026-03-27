Сенатор Карасин счел правильной резолюцию ООН по трансатлантической работорговле

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин счел правильной резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) по трансатлантической работорговле. Его реакцию приводит РИА Новости.

До этого Генассамблея ООН поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю «тягчайшим преступлением против человечности». За принятие проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.

Сенатор, комментируя ситуацию, отметил, что в мире сейчас существует несколько мнений и одно из них доминирует, оно правильное. Он допустил, что второе мнение возникло традиционно.

До этого Карасин рассказал, что дальновидность президента России Владимира Путина выводит страну на позиции передовой державы.