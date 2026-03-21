Президент России Владимир Путин — опытный политик, который имеет навык просчитывать тенденции и последствия решений на годы вперед, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на статью в AntiDiplomatico (AD) о том, что российский лидер оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.
«Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее», — прокомментировал Карасин.
Он просто находится в положении опытного политика, который имеет свои довольно глубокие навыки управления огромной державой. Эти навыки и его умение видеть тенденции, просчитывать их — все это сказывается, безусловно
По словам сенатора, дальновидность российского президента выводит страну на позиции передовой державы.
«Мы выглядим как серьезная держава, которая достигает заявленных целей, которая заботится о внутриполитической стабильности, которая заботится о том, чтобы страна развивалась в нужном направлении. Говорить об этом можно долго, но в целом, конечно, оценка позитивная. Я бы не стал здесь сравнивать. У нас великая держава со своими проблемами, со своими взглядами на справедливость и жизнь. Мы строго выполняем те каноны, которые завещаны нам дедами и отцами. В этом смысле, мне кажется, наш президент действительно великий политик», — заключил Карасин.
Ранее издание AntiDiplomatico заявило, что Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы. Авторы материала обращают внимание на экономическую сторону на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в публикации говорится о снижении внимания к украинскому конфликту на фоне других международных кризисов.