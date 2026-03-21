Сенатор Карасин: Дальновидность Путина выводит РФ на позиции передовой державы

Президент России Владимир Путин — опытный политик, который имеет навык просчитывать тенденции и последствия решений на годы вперед, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на статью в AntiDiplomatico (AD) о том, что российский лидер оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

«Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее», — прокомментировал Карасин.

Он просто находится в положении опытного политика, который имеет свои довольно глубокие навыки управления огромной державой. Эти навыки и его умение видеть тенденции, просчитывать их — все это сказывается, безусловно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, дальновидность российского президента выводит страну на позиции передовой державы.

«Мы выглядим как серьезная держава, которая достигает заявленных целей, которая заботится о внутриполитической стабильности, которая заботится о том, чтобы страна развивалась в нужном направлении. Говорить об этом можно долго, но в целом, конечно, оценка позитивная. Я бы не стал здесь сравнивать. У нас великая держава со своими проблемами, со своими взглядами на справедливость и жизнь. Мы строго выполняем те каноны, которые завещаны нам дедами и отцами. В этом смысле, мне кажется, наш президент действительно великий политик», — заключил Карасин.

Ранее издание AntiDiplomatico заявило, что Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы. Авторы материала обращают внимание на экономическую сторону на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в публикации говорится о снижении внимания к украинскому конфликту на фоне других международных кризисов.

