09:51, 27 марта 2026Мир

В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

Виктория Кондратьева
Два американских сенатора — демократ Джинн Шейхин и республиканец Том Тиллис — подготовили законопроект о введении санкций против высокопоставленных венгерских чиновников. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Документ предусматривает обязательное введение ограничений со стороны президента США Дональда Трампа, включая запрет на въезд для венгерских чиновников, причастных к блокировке помощи Украине и закупкам российской нефти и газа.

Законодательную инициативу планируют представить на этой неделе. Оба сенатора являются сопредседателями группы наблюдателей по НАТО и ранее неоднократно критиковали зависимость Европы от российских энергоносителей.

Ранее Дональд Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку премьер-министра республики Виктора Орбана. Президент США уверен, что Орбан — это сильный лидер, который добивается результатов.

Глава Белого дома подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря венгерскому премьер-министру. Он напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.

