Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:26, 27 марта 2026

В Венгрии назвали порядок вступления стран в ЕС

Евгений Силаев

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Венгрия не позволит Украине вступить в Европейский союз (ЕС) раньше балканских стран. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет в интервью агентству Tanjug.

«Мы не позволим Украине или любой другой стране с Востока быть принятой (в ЕС) раньше Сербии и Западных Балкан. Членство по заслугам — это наша главная идея», — назвал порядок депутат.

Ранее высокопоставленные источники издания Euractiv рассказали, что подход председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к ускоренным решениям все чаще вызывает критику в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Описан ключевой недостаток ноутбуков на Windows

    Учительница совратила 13-летнего школьника и изнасиловала его в машине

    Сальдо заявил о нервозности Зеленского в одном вопросе

    Сборная Украины не сыграет на ЧМ по футболу

    На Ярославском направлении Москвы введут 11 новых электропоездов до конца года

    Иранские военные получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом

    В Венгрии назвали порядок вступления стран в ЕС

    На экс-жену известного футболиста написали заявление в полицию

    Дочь Джонни Деппа расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok