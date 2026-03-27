Воинский ритуал с участием Путина попал на видео

Вручение Путиным личного штандарта Золотову показали на видео

Вручение президентом России Владимиром Путиным главе Росгвардии Виктору Золотову личного штандарта директора Федеральной службы войск национальной гвардии России показали на видео. Запись публикует «Маяк».

На кадрах видно, как глава государства берет штандарт из рук бойца президентского полка и передает Золотову.

Воинский ритуал в обстановке особой торжественности был совершен на торжественном вечере по случаю 10-летнего юбилея Росгвардии. Личный штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия и представляет собой квадратное полотнище бордового цвета с золотым изображением эмблемы Росгвардии.

На древке штандарта выгравированы фамилия, имя и отчество директора ведомства с датами его пребывания в должности. Штандарт является официальным символом, олицетворяющим служебный долг и личную ответственность директора за руководство войсками нацгвардии.