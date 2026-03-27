Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 27 марта 2026Россия

Воздушно-Космические силы ввели в бой для отражения атаки на регион России

Губернатор Анохин: ВКС задействовали для отражения атаки на Смоленскую область
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-Космические силы (ВКС) задействовали для отражения атаки на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Как рассказал чиновник, кроме этого вида войск Министерство обороны ввело в бой средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пострадавших и разрушений нет. На места падений обломков БПЛА направлены оперативные службы», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что всего в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили над Россией 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok