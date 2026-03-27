16:32, 27 марта 2026

Врач дал советы россиянам с одной из самых смертоносных болезней

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов дал советы россиянам, у которых есть хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одна из самых смертоносных болезней. Рекомендацией врач поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заверил, что ХОБЛ требует регулярного наблюдения, даже если человек чувствует себя нормально. Для этого необходимо раз в год обязательно делать спирометрию: она показывает, насколько хорошо работают легкие.

«Для пациента с ХОБЛ спирометрия — то же, что измерение давления для гипертоника. Это объективный показатель, который не зависит от самочувствия. Бывает, человек говорит, что чувствует себя хорошо, а спирометрия показывает ухудшение. Значит, надо менять лечение», — пояснил профессор.

Айсанов добавил, что при ХОБЛ важно также один-два раза в год сдавать общий анализ крови. Он показывает, есть ли воспаление, и помогает выявить анемию, которая усугубляет одышку. Кроме того, раз в год рекомендуется делать электрокардиограмму, поскольку ХОБЛ создает нагрузку на сердце.

Также, по словам Айсанова, важно следить за своим состоянием постоянно и вести дневник самочувствия. В нем надо фиксировать уровень одышки, активность за день и то, как часто был нужен ингалятор. Это поможет заметить негативные изменения раньше и показать врачу динамику.

Последняя рекомендация специалиста людям с ХОБЛ — обязательно вакцинироваться. Наиболее частыми причинами обострений заболевания являются бактериальные и вирусные респираторные инфекции, и вакцинация существенно снижает риск их тяжелого течения, добавил доктор.

Ранее врач-пульмонолог Надежда Леонидова назвала рабочий способ бросить курить. По ее словам, вредную привычку надо заменить на спорт и прогулки, а не на вейпы.

