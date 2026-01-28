Назван рабочий способ бросить курить вейпы

Пульманолог Леонидова: Спорт и прогулки заменят привычку курить вейп

Вейпы не являются безопасной альтернативой сигаретам, заявила врач-пульмонолог Надежда Леонидова. Рабочий способ отказаться от электронных устройств она назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что токсическое воздействие табачного дыма хорошо изучено, тогда как влияние вейпов на здоровье до конца не исследовано. По ее словам, уже известно о развитии опасного Evali-синдрома — острого поражения легких, которое может представлять угрозу для жизни.

Чтобы бросить курить, Леонидова посоветовала разработать четкий план. Важно определить личную мотивацию, то есть причину, которая будет мотивировать не курить, назначить конкретную дату отказа, заранее убрать устройства и жидкости, а также придумать план действий в ситуациях, когда вновь потянет к вейпу. В такие моменты врач рекомендовала заменить привычку физической активностью, прогулками или дыхательными практиками.

Пульмонолог подчеркнула, что тактика отказа может быть как резкой, так и постепенной — с сознательным снижением дозы никотина или количества затяжек. Также, по ее словам, чтобы снизить тягу допустимо использование лекарственных средств по согласованию со специалистом. Леонидова добавила, что симптомы отмены обычно достигают пика на второй-третий день и ослабевают в течение нескольких недель.

Ранее врачам пришлось удалить 17-летнему заядлому курильщику вейпов легкое. Чтобы сподвигнуть юношу наконец бросить курить, хирурги вручили ему удаленный орган в пакете.