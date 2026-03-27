Врач раскрыл убивающий мозг «тихий коктейль»

Врач Мартинес: Чрезмерное использование смартфонов может привести к бессоннице

Невролог Давид Перес Мартинес предупредил, что в современном мире многие люди подвергаются воздействию «тихого коктейля», который убивает головной мозг. Три его составляющие врач раскрыл в разговоре с изданием Infosalus.

Во-первых, Мартинес включил в этот «коктейль» использование смартфонов. Он объяснил, что телефоны могут привести к бессоннице, ухудшению внимания и проблемам с социальными взаимодействиями.

Вторым фактором, который убивает мозг, доктор назвал искусственный интеллект. Дело в том, что люди начали использовать его в повседневных задачах и перестали думать самостоятельно, из-за чего утрачивают когнитивные функции.

Третьей опасностью является избыток информации, добавил Мартинес. «Из-за этого мы воспринимаем мир поверхностно и лишаем себя мотивации исследовать новые вещи», — пояснил он.

Ранее невролог Наталья Жарова рассказала, как снизить риск развития деменции. С этой целью она призвала следить за артериальным давлением.