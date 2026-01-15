Россиянам раскрыли способы снизить риски деменции

Невролог Жарова: Для профилактики деменции важно следить за давлением

Уменьшить риск развития деменции помогут контроль за давлением, холестерином, а также за качеством сна, рассказала «Ленте.ру» врач-невролог Поликлиника.ру Наталья Жарова.

«Важно следить за артериальным давлением и принимать препараты, если есть гипертоническая болезнь. Гипертония поражает маленькие сосуды, которые питают вещество головного мозга, а участки, отвечающие за запоминание и воспроизведение, нуждаются в хорошем кровоснабжении. Также необходимо контролировать холестерин, сахар, гомоцистеин крови», — рекомендовала врач.

В профилактике деменции, по ее словам, важно и питание — оно должно быть сбалансированным, содержащим и овощи, фрукты, и животный белок, и жиры, и углеводы.

«Еще нужно обязательно высыпаться, так как ночью мозг очищается от продуктов дневной деятельности, — объяснила Жарова. — Также стоит добавить умеренные аэробные физические нагрузки, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и настроение. И конечно важен когнитивный резерв — чем больше натренирована память, тем больше когнитивных задач в своей жизни решает человек, а значит позже наступает деменция».

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.