Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы снизить риски деменции

Невролог Жарова: Для профилактики деменции важно следить за давлением
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Уменьшить риск развития деменции помогут контроль за давлением, холестерином, а также за качеством сна, рассказала «Ленте.ру» врач-невролог Поликлиника.ру Наталья Жарова.

«Важно следить за артериальным давлением и принимать препараты, если есть гипертоническая болезнь. Гипертония поражает маленькие сосуды, которые питают вещество головного мозга, а участки, отвечающие за запоминание и воспроизведение, нуждаются в хорошем кровоснабжении. Также необходимо контролировать холестерин, сахар, гомоцистеин крови», — рекомендовала врач.

В профилактике деменции, по ее словам, важно и питание — оно должно быть сбалансированным, содержащим и овощи, фрукты, и животный белок, и жиры, и углеводы.

«Еще нужно обязательно высыпаться, так как ночью мозг очищается от продуктов дневной деятельности, — объяснила Жарова. — Также стоит добавить умеренные аэробные физические нагрузки, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и настроение. И конечно важен когнитивный резерв — чем больше натренирована память, тем больше когнитивных задач в своей жизни решает человек, а значит позже наступает деменция».

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Трамп установил новую пошлину

    Появились подробности массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Политолог назвал санкции против России благословением

    Появились подробности смерти 31-летнего воспитанника ЦСКА

    Россиянам раскрыли способы снизить риски деменции

    Кладоискатель нашел редчайшую монету и продал за 350 тысяч рублей

    Наряд актрисы на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok