ВСУ применили турбореактивные дроны для атаки Донецка

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 27 марта 2026

Штаб Обороны ДНР: ВСУ атакуют Донецк турбореактивными дронами
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины атакуют Донецк с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали нестандартные радиочастоты управления и передачи видеосигнала при атаке дронами Донецка. Уточняется, что речь идет о диапазоне около 7,2 гигагерца. Применение указанного диапазона требует соответствующих видеопередатчиков, а также антенн с поддержкой высокочастотного спектра и адаптированных приемных модулей. Отмечается, что использование таких технических решений косвенно свидетельствует о задействовании ВСУ подразделений с расширенными компетенциями в области БПЛА и радиосвязи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok